العاصمة: توقيف سائق دراجة نارية قام بدهس شرطي بالدار البيضاء

تمكن عناصر الأمن الوطني بالمقاطعة الإدارية للدار البيضاء بالعاصمة، من توقيف سائق دراجة نارية قام بدهس شرطي. وتسبب في إصابته برضوض بأجزاء مختلفة من جسمه.

وحسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لمصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة، فقد تمكن التشكيل الأمني التابع لفصيلة الأمن العمومي بأمن المقاطعة الإدارية بالدار البيضاء. من توقيف سائق دراجة نارية كان يسير على سكة التراموي. بعد رفضه الامتثال ودهسه لشرطي. مما أدى الى إصابته بعدة رضوض على مستوى الرجلين واليدين والحوض.

حيث تأتي العملية، في إطار حماية المواطن وممتلكاته والحفاظ على الصحة العمومية. من خلال المهام اليومية المجسدة في الميدان لمحاربة ظاهرة استيلاء الباعة غير الشرعيين على الرصيف. لاسيما على مستوى سكك التراموي بالعاصمة.

وأشار البيان، إلى أن الأمر يتعلق بشاب يبلغ من العمر 21 سنة. حيث تم بعد إخضاعه لعملية تفتيش العثور على سلاح أبيض محظور من الصنف السادس وسكين من الحجم الصغير بحوزته.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية “السير فوق سكة الترامواي مع رفض الامتثال. مما أدى إلى حادث مرور جسماني ضحيته شرطي أثناء تأدية مهامه بالعاصمة.

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