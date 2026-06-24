العاصمة: توقيف سائق شاحنة قام بمناورات خطيرة متسببا في مقتل شخص

باشرت الضبطية القضائية بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا إجراءات التقصي والتحري حول قضية قيام سائق شاحنة بمناورات خطيرة على مستوى إحدى المناطق الحضرية بالعاصمة مما أدى إلى دهس أحد الأشخاص ووفاته.

وبإستخدام الوسائل التقنية المتاحة، تمكنت عناصر الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الشراقة من تحديد هوية سائق الشاحنة. وتوقيفه مع حجز الشاحنة التي كان يقودها .

وتم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية القتل العمدي.