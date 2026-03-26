العاصمة.. توقيف سائق قام برمي عجلات على حافة الطريق

أوقفت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسحاولة - كتيبة بئر مراد رايس – بولاية الجزائر، سائق مركبة قام برمي أطر مطاطية على حافة الطريق.

وجاء في صفحة “طريقي” المختصة في الإعلام المروري التابعة لقيادة الدرك الوطني، أنه “على إثر تداول مقطـع فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله قيام سائق مركبة برمي الأطر المطاطية على حافة الطريق، من شأنه إلحاق الضرر بالمنظر الجمالي للمساحات الخضراء، قامت الفرقة ذاتها بتوقيف سائق المركبة في ظرف قياسي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.