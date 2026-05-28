العاصمة: توقيف سارقي الكوابل الهاتفية النحاسية

عالجت فصيلة مكافحة الجريمة المتوسطة فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية باب الوادي (شرطة الجزائر العاصمة)، قضية تكوين جمعية أشرار. لغرض الإعداد لجنحة وجناية السرقة بتوافر ظرف الليل مع استحضار مركبة وإخفاء أشياء مسروقة.

وانطلقت أطوار قضية الحال بعد تسجيل شكوى من طرف مؤسسة عمومية لدى الفرقة المذكورة مفادها تعرض الكوابل الهاتفية النحاسية للسرقة. ليباشر عناصر الفرقة تحريات ميدانية معمّقة. مستغلّين في ذلك دلائل تقنية أفضت إلى تحديد هوية شخصين مشتبه فيهما بعد توقيفهما. ومواصلة العمل الميداني الذي كان تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا. تمّ تحديد نوع المركبة التي كانت تستخدم في الفعل الإجرامي. على إثر ذلك تمّ توقيف شخصين آخرين من بينهما المشتبه فيه الذي كان يشتري الكوابل النحاسية.

كما تمّ ضبط واسترجاع 7 مليون سنتيم، 985 غرام من النحاس، ميزان إلكتروني من الحجم الكبير، سترتان لمتعامل خاص.

