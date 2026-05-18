العاصمة.. توقيف شبكة إجرامية تضم 20 شخصا نظموا رحلات بحرية سرية نحو أوروبا

أفلحت فرقة مكافحة الهجرة غير الشرعية بمقاطعة الشرطة القضائية الثانية باب الزوار أمن ولاية الجزائر في توقيف شخصا مشتبها فيه. في قضية تهريب مهاجرين بطرق غير شرعية ضمن رحلات بحرية سرية، مقابل مبالغ مالية ضمن جماعة إجرامية منظمة.

حيث مكّنت العملية من حجز قاربين و6 مركبات. وحسب بيان صُحفي اليوم الإثنين، فإن قضية الحال انطلقت أطوارها عقب معلومة أمنية. مؤكدة مفادها وجود أشخاص مشتبه فيهم في تنظيم رحلات هجرة بحرية بطريقة غير شرعية. ما استدعى عناصر الفرقة لفتح تحقيقات معمقة حول الأمر، ومع انطلاق التحريات الميدانية. التي كانت مدعومة بمعطيات علمية، تم تحديد هوية البعض منهم.

بالتنسيق الدائم مع النيابة المختصة إقليميا، وباستغلال العمل الميداني الذي كان مشفوعا بأذون تمديد اختصاص وتفتيش منازل المشتبه فيهم.

بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء.

