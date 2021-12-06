العاصمة: توقيف شبكة إجرامية من بينهم إمرأة يروّجون الأقراص المهلوسة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية المقرية بأمن المقاطعة الإدارية حسين داي، من توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم من بينهم إمرأة، في قضية تكوين جمعية أشرار والنقل و التخزين و البيع للمؤثرات العقلية.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد عالجت الشرطة القضائية بالمقرية التابعة لأمن المقاطعة الإدارؤية لحسين داي قضية تكوين جمعية أشرار للنقل والتخزين والبيع للمؤثرات العقلية.

كما تمت معالجة القضية تحت إشراف النيابة المختصة اقليميا، حيث تمكنت من توقيف 4 مشتبه فيهم من بينهم امراة. و يتراوح أعمارهم مابين 30 و40 سنة. مشيرة إلى أنهم مسبوقين قضائيا وينحدرون من العاصمة.

ومكنت العملية من حجز 1005 قرص مهلوس، و4 قارورات محلول بهم سائل مؤثر عقلي. 4 هواتف نقالة و20 ألف دينار من عائدات المتاجرة. بالإضافة كذلك إلى مركبتين سياحيتين.

وأضاف البيان، أنه وبعد استكمال كافة الإجراءات، سيتم تقديم المشتبه فيهم إلى النيابة المختصة إقليميا.

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