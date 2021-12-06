العاصمة: توقيف شبكة إجرامية من بينهم إمرأة يروّجون الأقراص المهلوسة
تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية المقرية بأمن المقاطعة الإدارية حسين داي، من توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم من بينهم إمرأة، في قضية تكوين جمعية أشرار والنقل و التخزين و البيع للمؤثرات العقلية.
وحسب بيان لذات المصالح، فقد عالجت الشرطة القضائية بالمقرية التابعة لأمن المقاطعة الإدارؤية لحسين داي قضية تكوين جمعية أشرار للنقل والتخزين والبيع للمؤثرات العقلية.
كما تمت معالجة القضية تحت إشراف النيابة المختصة اقليميا، حيث تمكنت من توقيف 4 مشتبه فيهم من بينهم امراة. و يتراوح أعمارهم مابين 30 و40 سنة. مشيرة إلى أنهم مسبوقين قضائيا وينحدرون من العاصمة.
ومكنت العملية من حجز 1005 قرص مهلوس، و4 قارورات محلول بهم سائل مؤثر عقلي. 4 هواتف نقالة و20 ألف دينار من عائدات المتاجرة. بالإضافة كذلك إلى مركبتين سياحيتين.
وأضاف البيان، أنه وبعد استكمال كافة الإجراءات، سيتم تقديم المشتبه فيهم إلى النيابة المختصة إقليميا.
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العاصمة: حجز مهلوسات وقنب هندي وتوقيف 5 مروجين
تمكنت مصالح أمن العاصمة ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية أولاد فايت من الإطاحة بمجموعة إجرامية تروج وتبيع المخدرات والمهلوسات.
وحسب مصالح أمن العاصمة، فقد أسفرت هذه العملية عن توقيف 5 أشخاص، مشتبه فيهم وحجز 2279 قرص من المؤثرات العقلية.
كما تم حجز أكثر من 1 كلغ من القنب الهندي بالاضافة الى مبلغ مالي يقدر بـ 140.230 دج و6 هواتف نقالة. وتم ضبط أسلحة بيضاء.
وبعد إستكمال جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة المختصة إقليميا.
الإطاحة بشبكة مختصة في ترويج المهلوسات تقودها فتاة بتيبازة!
أطاحت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة. بشبكة إجرامية منظمة تمتهن الاتجار غير الشرعي في المخدرات والمؤثرات العقلية. تتكون من 3 أشخاص، من بينهم فتاة، وحجز أزيد من 06 آلاف مؤثر عقلي.
كما أن أفراد الشبكة ينشطون على مستوى إقليم ولايتي تيبازة والجزائر، ليتم فتح تحقيق في القضية أسفر عن تحديد هوية 03 أشخاص في العقد الثالث من العمر من بينهم فتاة، كانوا بصدد الترويج لكمية معتبرة من المؤثرات العقلية، حيث تم ضبط في العملية 6250 مؤثر عقلي من نوع “بريغابالين” 300 ملغ و”ريفوتريل” 02 ملغ. بالإضافة كذلك إلى قطعة مخدرات من نوع “القنب الهندي”.
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