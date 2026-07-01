العاصمة: توقيف شبكة مختصة في ترويج المهلوسات وحجز أزيد من 32 ألف قرص

تمكّن الأمن الحضري السادس دالي إبراهيم بأمن المقاطعة الإدارية الشراقة بحر الأسبوع المنصرم. من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة متكونة من 8 أشخاص مختّصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية. مع ضبط 32008 قرص مؤثر عقلي.

وأوضح بيان صحفي لشرطة العاصمة ملابسات القضية التي انطلقت على إثر استغلال معلومات مؤكدة؛ بخصوص نشاط شبكة إجرامية مختصة في الإتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية. كما مكّنت التحريات التي قامت بها المصلحة المعنية. من تحديد هوية أفراد الشبكة البالغ عددهم 08 أشخاص وتوقيفهم تباعا وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة لإنجاز ملف جزائي ومتابعتهم قضائيا.

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