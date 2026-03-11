العاصمة: توقيف شخصين أبرما صفقة لبيع “الكوكايين” بساحة حيدرة

أوقفت مصالح الأمن بالعاصمة شخصين بتهمة حيازة المخدرات بغرض البيع، عقب كمين أعدته خلال تنقلها إلى المكان المشبوه الذي جعل منه المدعو ( كيموش) المكنى (الجيجلي) مكانا لبيع المخدرات، و الذي أفلت من قبضة رجال الشرطة خلال مداهمتها الأماكن.

حيث كُللت العملية بتوقيف المتهم الأول المدعو (ب .محمد الأمين) مسبوق قضائيا وهو في حالة تلبّس بالجرم، وهو بصدد تسليم كمية من المخدرات الصلبة لأحد الأشخاص تم وضعها بداخل كيس بلاستيكي أسود.

بينما تم إيقاف شريكه المدعو(ش.محمد) في اطار التحقيق المفتوح في القضية.

ملف الحال عالجته الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، ومن خلال مجريات المحاكمة، تبين أن عملية توقيف المتهمين السالف ذكرهما جاء على إثر معلومة مؤكدة مفادها أن أحد الأشخاص يدعى( محمد الخنس)، يقوم ببيع المخدرات بمدينة حيدرة.

ولدى تنقل رجال الضبطية القضائية الى الموقع المحدد، تم ضبط المتهم (ب.محمد لمين ) وهو في حالة تلبس بتسليم كيس بلاستيكي الذي تخلص منه رميا على الأرض فور مشاهدته رجال الشرطة.

وتبين أن الكيس كان يحوي على كمية من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين يقدر وزنها إجمالا بـ 100غ.

واستكمالا لاجراءات التحقيق، تمّ تحديد هوية المتهم الثاني (ش.محمد) الذي ورد اسمه خلال محضر استنطاق المتهم الموقوف( ب.لمين).

حيث أقرّ المتهم أن الكيس الذي ضبط به متلبسا كان بصدد تسليمه لأحد الأشخاص بطلب من المدعو (ش.محمد) ٠

كما أسفرت مجريات التحقيق في القضية، أن كلا المتهمين كانا في اتصال مستمر مع أحد الأشخاص مروج المخدرات المدعو (كيموش).

وهذا استنادا إلى ما توصلت إليه الخبرة الالكترونية المنجزة على هاتفي كلا المتهمين.

وفي الجلسة اعترف المتهم الأول ( ب.محمد لمين)، أنه بيوم الوقائع كان بصدد تسليم كيس المخدرات إلى أحد الأشخاص بطلب من شخص آخر ليس له علاقة بالمتهم الذي أمامه.

وقال المتهم أنه تنقل الى ساحة حيدرة لأجل اقتناء المخدرات الصلبة بمبلغ 5 مليون سنتيم من الشخص الفار. نافيا المتاجرة بالممنوعات كما ورد في محضر ضبط وإيقاف.

إلى ذلك أنكر المتهم الثاني(ش.محمد) علاقته بالقضية نكرانا قاطعا، مؤكدا أنه لم يطلب من المتهم الماثل بجانبه جلب أو تسليم كيس المخدرات ولم يكن على علم بالصفقة تلك.

من جهته رافع دفاع المتهمين لأجل رفع التهم على موكليهما، مبرزا كل محامي أن رجال الضبطية تنقلوا إلى الأماكن لأجل توقيف أحد الأشخاص المدعو ( محمد الخنس)، غير أنه بمحض الصدفة تم توقيف المتهم ( ب.محمد لمين ) ثم شريكه(ش.محمد) بناء على تصريحات متهم على متهم.

من جهته النائب العام، التمس تشديد العقوبة في حق كلا المتهمين، الذين تمّ ادانتهما على مستوى محكمة بئر مراد رايس بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 5 مليون دج.