العاصمة..توقيف شخصين اعتديا على مواطن باستعمال دراجة نارية بـ قاريدي

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في مصالح الأمن الحضري الثالث ديار العافية، لأمن المقاطعة الإدارية حسين داي، من توقيف مشتبه فيه، في قضية السرقة بالتعدد واستحضار دراجة نارية.

عملية التوقيف جاءت بعد رصد مقطع متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخصين يعتديان على مواطن ويسرقان حقيبته اليدوية باستعمال دراجة نارية على مستوى محور دوران قاريدي بالعاصمة.

ليتم ملاحقتهما من طرف أحد السائقين وتضييق الطريق عليهما بالطريق الاجتنابي الجنوبي باتجاه بن عكنون. أدى ذلك إلى اصطدامهما بمركبته وسقوطهما فارّين إلى وجهة أخرى.

وعلى إثر ذلك، باشرت الضبطية القضائية، بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، التقصي والتحري حول معطيات هذا الفيديو. وتم تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيف أحدهما، إذ اتضح جليا أنه وشريكه الفار مسبوقان قضائيا، يحترفان السرقة بالتعدد باستحضار دراجة نارية.

وتم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف إجراءات جزائية.