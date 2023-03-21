العاصمة: توقيف شخصين سرقا 530 مليون سنتيم داخل مكتب بمفاتيح مقلّدة

عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدراية سيدي أمحمد. قضية السرقة من داخل مكتب بواسطة مفاتيح مقلدة دون إحداث أي كسر.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن قضية الحال جاءت على إثر تقدم شخص “مكفوف” إلى مقر ذات الفرقة للتبليغ عن تعرض مكتبه الكائن على مستوى الجزائر الوسطى- إلى السرقة بواسطة مفاتيح مقلدة. حيث تمكن الفاعلين من سرقة مبلغ مالي مقدر بـ 30 مليون سنتيم جزائري كان داخل حقيبة و مبلغ مالي آخر كان موضوعا في درج المكتب و المقدر بـ 500 مليون سنتيم جزائري من فئة 2000 دج دون إحداث أي كسر.

وأشار البيان، إلى أن عناصر ذات المصلحة وتحت إشراف النيابة المختصّة إقليميا، باشرت التحريات في القضية. التي أفضت نتائجها إلى تحديد هوية الفاعلين الإثنين وتم توقيفما. كما أن تنفيذ أذونات بالتفتيش لمساكنهما و محل تجاري مللك لأحدهما. أفضت إلى ضبط و حجز المبلغ محل السرقة مع هاتف نقال.

بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا.