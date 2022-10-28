العاصمة: توقيف شخصين في قضية احتجاز والتعدي على عجوز وقاصر بمنزلهم في بوشاوي

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في مقاطعة الشرطة القضائية الرابعة بوشاوي من توقيف شخصينتتراوح أعمارهما بين 20 و25 سنة. قاما باحتجاز عجوز مسنة تبلغ 76 عاما وطفل قاصر يبلغ 14 عاما بداخل منزلهم مع استعمال العنف ومحاولة السرقة.

ومكنت ذات الفرقة وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا من استرجاع وحجز هاتف نقال وخاتم من المعدن الأصفر. سلاح أبيض محظور، لباسين وحذاء رياضي استعملا في الجريمة. مجموعة من أربطة بلاستيكية وقفازات.

بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا. عن قضية جناية تكوين جمعية أشرار، جناية التعذيب. احتجاز أشخاص دون أمر من السلطات الوضية. السرقة الموصوفة المقترنة بظرف الليل.