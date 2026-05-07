العاصمة: توقيف شخصين في قضية تكوين جمعية أشرار للإستيلاء على أملاك الغير

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري الثاني ديدوش مراد بأمن المقاطعة الإدارية سيدي امحمد إلى علم المواطنين، من توقيف شخصين.

وحسب بيان مصالح الأمن أن الشخصين الظاهرين في الصورة ” ح. ع.أ” و “ح .ل” مشتبه فيهما في قضية تكوين جمعية أشرار. لغرض الإستيلاء على أملاك الغير عن طريق السرقة بالنشل مع التعدد في محطات الحافلات.

وفي هذا الصدد، وجهت مصالح أمن ولاية الجزائر، نداء لكل شخص يكون قد تعرف على المشتبه فيهما أو وقع ضحيتهما. التوجه إلى مقر الأمن الحضري السالف الذكر أو أي مقر شرطة عبر تراب الجمهورية. لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

