العاصمة.. توقيف شخصين وحجز أزيد من 3700 قرص مهلوس بسيدي امحمد 

تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد بالعاصمة، من توقيف شخصين عن قضية الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية.

ووفقًا لبيان للمصالح ذاتها، فإن العملية مكنت من حجز 3720 قرصًا من المؤثرات العقلية.

وتمت العملية إثر استغلال معلومة مفادها وجود مشتبه فيهما يروجان المؤثرات العقلية على مستوى عدة أحياء بالعاصمة. لتباشر المصالح ذاتها التحريات مع تتبع تحركات المشتبه فيهما بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، ليتم توقيف المشتبه فيهما.

وأسفرت العملية عن ضبط وحجز 3720 قرصًا من المؤثرات العقلية. بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 39 مليون سنتيم من عائدات الترويج. وكذا سيارتين سياحيتين استُعملتا في نقل السموم.

وتم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية الاتجار غير المشروع للمؤثرات العقلية.