العاصمة.. توقيف شخصين وحجز أزيد من 4 آلاف قرص “صاروخ”

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري الثامن دالي إبراهيم بأمن المقاطعة الإدارية الشراقة. من توقيف شخصين ينشطان ضمن شبكة إجرامية منظمة مختصة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. مع حجز 4400 قرص مؤثر عقلي.

وحسب بيان مصالح أمن ولاية الجزائر، فإن هذه العملية جاءت إثر استغلال معلومة تضمنت قيام شخص بترويج المؤثرات العقلية على مستوى أحد أحياء دالي إبراهيم بالعاصمة. قامت عناصر المصلحة ذاتها بالتحري حول القضية ليتم توقيف المشتبه فيه في حالة تلبس مع الكشف عن هوية شريكه وتوقيفه.

وبعد إخطار النيابة المختصة إقليميا، تم تنفيذ أذون بالتفتيش لمنازل المشتبه فيهما، حيث أسفرت هذه العملية على ضبط وحجز :

-( 4400) كبسولة من المؤثرات العقلية.

- مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ (54 مليون) و180 ألف دينار من عائدات الترويج.

– دراجة نارية تستعمل في نقل السموم .

كما تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية الحيازة والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة من طرف جماعة إجرامية.