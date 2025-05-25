العاصمة: توقيف شخصين وحجز أزيد من 4 كلغ كوكايين

تمكنت مصلحة البحث والتحري بالشراقة بالتنسيق مع السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بزرالدة، من الإطاحة بشبكة تحترف ترويج المخدرات الصلبة كوكايين بولاية الجزائر.

وحسب بيان لذات المصلحة، جاءت القضية، بعد قيام أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات بزرالدة بنقطة مراقبة ﺑﺎﻟﻄﺮيق السريع الغربي.

وعند توقيفهم لمركبتين لغرض تفتيشهما لاذ بالفرار سائق المركبة الأولى. و تم ضبط المركبة الثانية. وبعد تفتيش المركبة ﺗﻢ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ بداخلها على رزم بوزن 3.300 كلغ كوكايين، مع توقيف شخصين وحجز المركبة.

ومكن التحقيق المعمق في القضية مع استغلال الموقوفين من طرف مصلحة البحث والتحري بالشراقة وتكثيف عنصر الإستعلام، من تحديد هوية المروج الرئيسي الذي يعتبر في حالة فرار.

وعند تفتيش منزل المتهم، تم ضبط كمية أخرى من الكوكايين بوزن يقدر ب 850 غ ومبلغ مالي وقطع من الكيف المعالج.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.