العاصمة.. توقيف شخصين وحجز 2 كلغ من الكيف بالشراقة

تمكن أفراد مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالشراقة، بالتنسيق مع أفراد من المفرزة الخاصة للتدخل للدرك الوطني بالمعالمة. من الإطاحة بشخصين يقومان بترويج المخدرات بولاية الجزائر.

وحسب بيان لمصالح الدرك، القضية جاءت بعد ﻭﺭوﺩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺆﻛﺪﺓ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ وجود صفقة بيع كمية من المخدرات الصلبة بإقليم بلدية الشراقة. بعد تنشيط عنصر الاستعلام وتكثيف التحريات واستعمال تقنيات التحري الخاصة، تم تحديد مكان تواجدهما.

حيث تم ﻭﺿﻊ خطة أمنية محكمة أسفرت العملية على إثرها عن ﺗﻮﻗﻴﻒ شخصين على متن مرﻛﺒﺔ بداخلها حقيبة بها كمية من الكيف المعالج. مقدرة بـ 20 صفيحة بوزن إجمالي قدره 02 كغ، مع حجز المركبة المستعملة فيما يزال شخصين في حالة فرار.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.

