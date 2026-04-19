العاصمة.. توقيف شخصين وحجز 32 ألف قرص “صاروخ” ومبلغ يفوق مليار سنتيم

تمكنت المصالح العملياتية لشرطة العاصمة، خلال الأسبوع المنصرم، من توقيف شخصين بحوزتهما كمية معتبرة من المؤثرات العقلية كانت موجهة لغرض المتاجرة. وذلك في إطار نشاط جماعة إجرامية منظمة.

وحسب بيان شرطة الجزائر العاصمة، فإن هذه العملية التي نفذتها عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بني مسوس. التابعة لأمن المقاطعة الإدارية بوزريعة، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا. جاءت عقب ورود معلومات حول النشاط الإجرامي للمشتبه فيهما. وقد أسفرت التحريات عن تحديد هويتهما وتوقيفهما.

وأوضح المصدر ذاته أن العملية مكنت من ضبط 31.650 كبسولة من المؤثرات العقلية. إلى جانب مبلغ مالي قدره مليار و70 مليون سنتيم، إضافة إلى رخصة سياقة مزورة.

وتم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، حيث يواجهان تهما تتعلق بحيازة مؤثرات عقلية بغرض المتاجرة في إطار جماعة إجرامية منظمة. إلى جانب جنحتي التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وانتحال هوية الغير.