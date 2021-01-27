العاصمة.. توقيف شخصين وحجز 3558 قرص مهلوس ببوروبة

أخبار الجزائر
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العاصمة.. توقيف شخصين وحجز 3558 قرص مهلوس ببوروبة
بقلم ز.خالد

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية بالحراش، من توقيف شخصين ينشطان في ترويج المهلوسات.

وتمت هذه العملية بعد ورورد معلومات إلى ذات الفرق مفادها قيام شخصين بترويج الأقراص المهلوسة على مستوى حي بوروبة.

وعلى إثر هذه المعطيات، تم وضع خطة محكمة مكنت من توقيف المشبه فيهما في ظرف وجيز .

كما مكنت هذه العملية من حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قدرها (3558) قرص 2ملغ من صنف واحد، و(31) قرص من صنف آخر.

هذا وتم ضبط مبلغ مالي قدره (116)مليون سنتيم جزائري إضافة إلي مركبة بيضاء اللون، كانت تستعمل في نقل المؤثرات العقلية.


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