العاصمة: توقيف شخصين يعتديان على المواطنين ببابا أحسن

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببابا أحسن في العاصمة، من الإطاحة بشخصين، يقومان بالاعتداء على المواطنين.

وإنطلقت أطوار هذه العملية، حسب بيان لذات الفرقة، بعد تلقي معلومات مفادها تعرض عدة ضحايا للاعتداء المتبوع بالسرقة في أماكن مختلفة من طرف مجهولين يستعملون سيارة سياحية في تنقلاتهم.

واستغلالاً لكاميرات منظومة المراقبة المرورية بالمجموعة، تم الوصول إلى هوية السائق وإلقاء القبض عليه مع شريكه. وحل 10 قضايا عالقة لنفس الاعتداءات بكل من بلدية أولاد فايت وبابا أحسن.

ويقوم الجناة بترصد الضحايا باستعمال سيارة نوع “ماروتي” بالأماكن المعزولة على قارعة الطريق والذين يطلبون خدمة التوصيل.

وعند ركوب أي ضحية معهم يعتدون عليه بالقوة مستعملين السلاح الأبيض ويسلبونه كل ما بحوزته.

وسيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة بعد استكمال مجريات التحقيق.