العاصمة.. توقيف شخص اعتدى على مواطنة بـ”تورنوفيس”

تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية حسين داي، بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميًا، من توقيف مشتبه فيه تورط في اعتداء على مواطنة باستعمال مفك براغي (تورنوفيس) على مستوى محطة خروبة بالعاصمة.

وجاءت العملية إثر تبليغ ورد عبر بريد صفحة “شرطة الجزائر العاصمة” على موقع فيسبوك، بخصوص تداول مقطع فيديو الأسبوع المنصرم، يظهر فيه شخص يقوم بالاعتداء على مواطنة داخل المحطة.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، مع حجز الأداة المستعملة في الاعتداء.

وقد تم تقديم المعني أمام النيابة المختصة إقليميًا وفق ملف إجراءات جزائية أعدّ بخصوص الواقعة.