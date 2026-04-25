العاصمة.. توقيف شخص تحرش بفتاة على متن حافلة

أوقفت عناصر الأمن الحضري التاسع بئر مراد رايس التابع لأمن ولاية الجزائر، شخصا مشتبه فيه، على خلفية الفعل العلني الفاضح المخل بالحياء.

وحسب بيان لأمن العاصمة، تم تداول الفعل ضمن مقطع فيديو على وسائط التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شاب وهو يتحرٌش بفتاة كانت على متن الحافلة.

وباستغلال معطيات الفيديو المنشور والتحقّق من صحته، وتحت إشراف النيابة المختصة، تمكن محققو المصلحة من تحديد هوية المشتبه فيه. الذي يعمل كقابض بحافلة نقل المسافرين وتوقيفه بإحدى محطات النقل.

وتمّ تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس. عن قضية الفعل العلني الفاضح المخل بالحياء بالمكان العام مع المساس بالحرمة الجنسية للأشخاص.