العاصمة.. توقيف شخص قام بفعل مخل بالحياء داخل مركبته

تمكنت المقاطعة الأولى للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية العاصمة من توقيف مشتبه فيه قام بفعل علني مخل للحياء.

وحسب بيان للمصالح ذاتها العملية جاءت بعد رصد ورواج فيديو لشخص يقوم بالفعل العلني المخل بالحياء داخل مركبته.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا باشرت الضبطية القضائية التقصي والتحري حول هذا الفيديو، أين تم تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وتم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف إجراءات جزائية.