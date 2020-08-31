العاصمة.. توقيف شخص مبحوث عنه دوليا في قضية سرقة

تمكّنت مصالح أمن العاصمة، ممثلة في الأمن الحضري الثاني بالقصبة، من توقيف شخص محل نشرة بحث دولية عن قضية سرقة.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، جاءت هذه العملية، بعد الإشتباه في تصرّفات الشخص محل قضية الحال.

ولمّا تقرّبت عناصر الشرطة من المشتبه فيه، لإخضاعه للمراقبة القانونية، تبيّن أنّه لا يحوز على أي وثيقة تثبت هويّته.

ليتم تحويله إلى مقر الأمن الحضري، أين تبيّن أنّ المشتبه فيه محل بحث من طرف المكتب المركزي الوطني “انتربول” الجزائر، عن قضيّة السرقة بالكسر جرت وقائعها بدوله أوروبية.

وبعد إستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها قانونيا، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.