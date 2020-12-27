العاصمة: توقيف شخص نصب على أكثر من 25 ضحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

تمكّن أمن العاصمة، من توقيف مشتبه فيه عن قضية النصب والاحتيال على أكثر من 25 ضحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قضية الحال عالجتها الفرقة المتنقّلة للشرطة القضائية الكاليتوس، بعد رصد معلومة، مفادها قيام أحد الأشخاص بعرض مركبة سياحية للبيع.

وقاموا بعرض المركبة للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدوّن عليها إسم مستعار واضعا رقم هاتفه الشخصي على الصفحة للتواصل معه.

فور الإتصال به من طرف الضحايا، يضرب لهم موعدا من أجل تحديد قيمة البيع وكذا تمكين الضحايا من مراقبة المركبة.

كما يطلب منهم منحه مبلغ مالي كعربون يختلف من ضحية إلى أخرى، على أن يلتقي بهم مجدّدا لإتمام إجراءات البيع.

والبعض الآخر يطلب منهم دفع مبلغ مالي إضافي على حساب بريدي.

إلا أن هذا الأخير لا يقوم بإتمام صفقة البيع بدواعي النصب والإحتيال على الضحايا.

وعليه تمّ وضع خطّة أمنية محمة من أجل إيقافه في حالة تلبّس بالتنسيق مع أحد الضحايا.

وتمّ استدراجه هاتفيا على أساس شراء المركبة محل البيع، ليقوم المشتبه فيه بالنصب والإحتيال على الضحية بنفس الطريقة السالف ذكرها.

وتم توقيف المشتبه فيه في حالة تلبّس، مع حجز السيارة التي كانت معروضة للبيع، ومبلغ 4500 دينار ووصول إيداع.

كما تبيّن عند التحقيق مع المشتبه فيه، أنّه نصب على أكثر من 25 ضحية.

بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصّة إقليميا.