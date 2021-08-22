العاصمة.. توقيف شخص وحجز زطلة ومهلوسات ومبلغ مالي

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الادارية براقي، من توقيف مشتبه فيه في قضية حيازة المخدرات “القنب الهندي” والمؤثرات العقلية لغرض المتاجرة “الشراء والبيع والتخزين”، متبوع بحمل أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس بدون مبرر شرعي.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تمت هاته القضية تحت الإشراف الدائم للمصالح القضائية المختصة إقليميا، وأسفرت عن ضبط و حجز900 غرام من القنب الهندي، و569 قرص مهلوس، وبندقية صيد بحري.

بالإضافة إلى استرجاع مبلغ مالي يقدر بــ : 221.645 دج، من عائدات الترويج، وبقايا أمشاط ناتجة عن عملية التقطيع وكذا وحدة ألعاب نارية “بوق”. وبعد إستكمال الاجراءات القضائية تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا.