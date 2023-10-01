العاصمة.. توقيف شخص وحجز 1706 قرص صاروخ

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية جسر قسنطينة بأمن المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس، شخص مشتبه فيه، عن قضية حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية، التخزين قصد البيع وحيازة سلاح أبيض محظور.

وحسب بيان شرطة العاصمة، فإن قضية الحال، جاءت على إثر معلومة أمنية وردت إلى علم أفراد الفرقة مفادها قيام شخص مشبوه بترويج المؤثرات العقلية بشتى أنواعها على مستوى أحد الأحياء بقطاع الاختصاص مدينة “عين النعجة “.

وتحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا، تمكن عناصر ذات الفرقة من توقيف المشتبه فيه أمام مسكنه في حالة تلبس، بعد تنفيذ إذن بالتفتيش لمسكنه أسفرت العملية عن ضبط وحجز:

– 1706 كبسولة من المؤثرات العقلية.

– سلاح أبيض محظور.

– مبلغ مالي يقدر بــ 1.527.000 دج تعد من عائدات الترويج.

كما تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف إجراء ات جزائية.