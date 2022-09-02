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أخبار الجزائر

العاصمة: توقيف شخص وحجز 44550 قرص مهلوس

بقلم نادية بن طاهر
العاصمة: توقيف شخص وحجز 44550 قرص مهلوس
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تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في مقاطعة الشرطة القضائية الثالثة في الأبيار، من توقيف شخص وحجز أزيد من 44 ألف قرص مهلوس.

وحسب بيان لأمن العاصمة، عالجت ذات الفرقة، قضية حيازة المؤثّرات العقلية لغرض البيع. والنقل، التخزين والعرض على الغير بطريقة غير مشروعة. أين تمّ توقيف شخص مشتبه فيه مسبوق قضائيا.

وتعود حيثيات القضية إلى معلومة استقتها عناصر فرقة قمع الإجرام بذات المقاطعة.  مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بالترويج والبيع للمؤثّرات العقلية بكل أنواعها باستحضار مركبات سياحية.

لتقوم عناصر الفرقة بعملية ترصّد أفضت إلى توقيف شخص مشتبه فيه. مع حجز 44550 قرص مؤثّر عقلي، وسيارتين سياحيّتين وهاتفين نقّالين.

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