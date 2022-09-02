العاصمة: توقيف شخص وحجز 44550 قرص مهلوس

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في مقاطعة الشرطة القضائية الثالثة في الأبيار، من توقيف شخص وحجز أزيد من 44 ألف قرص مهلوس.

وحسب بيان لأمن العاصمة، عالجت ذات الفرقة، قضية حيازة المؤثّرات العقلية لغرض البيع. والنقل، التخزين والعرض على الغير بطريقة غير مشروعة. أين تمّ توقيف شخص مشتبه فيه مسبوق قضائيا.

وتعود حيثيات القضية إلى معلومة استقتها عناصر فرقة قمع الإجرام بذات المقاطعة. مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بالترويج والبيع للمؤثّرات العقلية بكل أنواعها باستحضار مركبات سياحية.

لتقوم عناصر الفرقة بعملية ترصّد أفضت إلى توقيف شخص مشتبه فيه. مع حجز 44550 قرص مؤثّر عقلي، وسيارتين سياحيّتين وهاتفين نقّالين.