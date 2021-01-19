العاصمة.. توقيف صاحب سيارة متهور قام بمناورات خطيرة في الطريق السريع

تمكنت أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني، بالعاصمة، من توقيف صاحب سيارة متهور الذي كان محل فيديو انتشر عبر الفايسبوك.

ويظهر بالفيديو، شخص يقود سيارة بيضاء من نوع “ايبيزا” بتهور كبير في الطريق السريع الجنوبي الرابط بين زرالدة والدار البيضاء.

وجرت عملية التوقيف حسب بيان الهيئة النظامية، بعد تنشيط عنصر الاستعلام والتحري عن سائق السيارة، وبالاستعانة بكاميرا المراقبة المرورية.

كما استعان الدرك بالفيديو المنتشر عبر شبكة التواصل الاجتماعي، حيث تم تفعيل مخطط الانذار والبحث.

وقامت عناصر الدرك الوطني بفتح تحقيق قضائي بخصوص تعريض حياة الغير أو سلامته الجسدية للخطر بانتهاكه المتعمد لواجب الاحتياط والسلامة.