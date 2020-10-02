العاصمة.. توقيف صاحب وكالة تجارية وهمية سلب ضحايه 9 مليار سنتيم

أوقفت اليوم، فرقة قمع الإجرام بالمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر شخص أنشأ وكالة تجارية وهمية لممارسة النصب والاحتيال.

وأوضح بيان لمديربة الأمن بالولاية أنه “في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، تمكنت فرقة قمع الإجرام بالمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية الأمن ولاية الجزائر من وضع حد لنشاط شخص أنشأ وكالة تجارية وهمية لممارسة النصب والاحتيال باستعمال التزوير وإبرام عقود وصفقات مشبوهة بهدف سلب ثروات الغير، مستخدما عدة أشخاص لمساعدته في نشاطه الإجرامي، حيث تقدر القيمة الإجمالية للمحجوزات ب9 مليار سنتيم”.

وقد مكنت العملية أيضا من حجز مبلغ مالي يقدر ب 4.220.000 دج، سبع شاحنات من الحجم الكبير، ثلاث سيارات سياحية، 12 بطاقة رمادية وعقود كراء مزورة، بالإضافة الى معدات مكتبية وهواتف نقالة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها قانونيا، تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهة القضائية المختصة.