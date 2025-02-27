العاصمة.. توقيف عدد من الأشخاص بتهمة ترويج المخدرات وحمل أسلحة بيضاء محظورة

تمكنت مصالح شرطة الدار البيضاء التابعة لأمن ولاية الجزائر من توقيف عدد من المشتبه فيهم، بترويج المخدرات وحمل أسلحة بيضاء محظورة.

وحسب بيان للأمن الوطني، فقد استهدف، خلال العمليات، النقاط الـحساسة التي يحاول الـمشتبه فيهم المتاجرة غير المشروعة والترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية، وخلق حالة الرعب واللاأمن في أوساط الأحياء السكنية.

وهذا، مع المشــاجرة في الـطـريق الـعـام باستعمال أسـلحة بيضاء محظورة من الـصـــنفين الخامس والسـادس. لغرض الاعتداء الجسـدي والتعدي على القوة العمومية، التحريض على التجمهر والإخلال بالنظام والسكينة العامة.

وأسفرت هذه العمليات عن تحويل عدد من الأشخاص المشتبه فيهم، عن دراسة حالة وقضايا حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض البيع والترويج مع العرض على الغير، وحمل أسـلحة محظورة.

فيما تم ضـبط وحجـز: كمية من المخدرات الصلبة ومؤثرات عقلية، وأسلحة بيضاء محظورة مختلفة الأنواع والأحجام .