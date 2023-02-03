العاصمة.. توقيف عصابة بينهم إمرأة وأجنبيين تورطوا في مقتل شخصين بطريقة بشعة

تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالشراقة، من توقيف شبكة إجرامية متكونة من 8 أشخاص من بينهم إمرأة وأجنبيين.

وحسب بيان قيادة الدرك الوطني، فإن أفراد العصابة متورطين في قضية مقتل شخصين ينحدران من ولاية برج بوعريريج بطريقة بشعة.

وأوضح المصدر نفسه، أن العملية جاءت إثر شكوى واردة إلى مصالح الدرك الوطني مفادها اختفاء شخصين ينحدران من ولاية برج بوعريريج .

الشخصان كانا بصدد إجراء صفقة شراء عملة صعبة من شحص بولاية برج بوعريريج، حيث تمكن المحققون من الوصول الوسيط الرئاسي والوسطاء الثانوييين.

وقد أسفرت التحقيقات المعمقة من اكتشاف مكان الضحيتين اللذين تعرضا للقتل .

وقد تم تقديم أفراد الشبكة الإجرامية أمام محكمة الشراقة مباشرة بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية.