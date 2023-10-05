العاصمة.. توقيف قاتل “قاصر” في الرغاية

تمكن عناصر الدرك الوطني بالرغاية في العاصمة من تفكيك لغز جريمة قتل عمدي لقاصر من طرف آخر. كما مكنت العملية من توقيف الفاعل وكشف خيوط الجريمة في وقت قصير.

وجاء في بيان الدرك الوطني، “في إطار مكافحة مختلف أشكال الإجرام المنظم المنتهج من طرف الجناة ولغرض التصدي لهذه الجرائم”. و”على إثر بلاغ تلقته الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالرغاية مفاده وجود جثة شخص مجهولة الهوية وسط الأحراش على ضفاف الوادي بحي عدل 5000 مسكن بلدية الرغاية”.

وتنقل الدرك الوطني، إلى عين المكان، أين تم العثور على جثة ملقاة مصابة في الرأس ومحاطة بالدماء. وعلى إثرها تم القيام بالمعاينات اللازمة بالاستعانة بخلية الشرطة التقنية بالحميز.

كما تبين أنها جثة شاب في حالة وفاة ليتم بعدها نقله من طرف الحماية المدنية للمؤسسة الاستشفائية بالرويبة. وبعد المعاينة من طرف الطبيب الشرعي اتضح أن الضحية تعرض للقتل خنقا والضرب على مستوى الجمجمة. أين باشرت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالرغاية تحقيق معمق دون وجود قرائن أو أدلة تفيد التحقيق كون الضحية معاق بنسبة 100%. كما أن الجريمة عرفت رواجا كبيرا عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي.

الجاني يبلغ 17 سنة

وباستخدام عملية تقنيات التحري الحديثة مكنت المحققين للوصول وحل لغز الجريمة، في ظرف قياسي وجيز. وأن الجاني قاصر يبلغ من العمر 17 سنة ومعروف بجنوحه في ذلك الحي.

وتم التوصل إليه بعد أن كان فارا والتحقيق معه أين أنكر في البداية وبعد مواجهته بالأدلة أعترف بالجرم المنسوب إليه. وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة إقليما. ليتم إيداعه بمؤسسة الوقاية الخاصة بالأحداث.