العاصمة.. توقيف مروج للمخدرات ببوزريعة استعمل الكلاب لمواجهة أعوان الأمن

عالجت مصالح أمن العاصمة، قضية حيازة أسلحة بيضاء من الصنف الـ6 بدون مبرّر شرعي مع عرقلة الأعوان المكلفين بمعاينة

جرائم المخدرات أثناء ممارسة مهامهم، وذلك أثناء توقيف مشتبه فيه استعان بكلاب شرسة لمواجهة أفراد الشرطة.

وحسبما جاء اليوم الاحد في بيان لذات المصالح، فإن فرقة مكافحة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات التابعة للمقاطعة

الغربية للشرطة القضائية، تمكنت بناء على معلومة أمنية موثوقة، من توقيف مشتبه فيه مسبوق قضائيا يستغل مسكن فوضوي

يقع بغابة بوسماحة ببوزريعة للمتاجرة في المخدرات.

ومع بداية التحريّات ووصول عناصر الفرقة لذات المكان قصد تفتيشه أبدى المشتبه فيه مقاومة عنيفة اتجاه عناصر الشرطة.

مستعملا في ذلك 9 كلاب شرسة، كما قام برشقهم بالأسلحة البيضاء رغم استظهار المكلفين بعملية التفتيش لإذن نيابي بتفتيش المنزل.

وتم بعد ذلك توقيفه والسيطرة على الكلاب بالاستعانة بفرقة “الأنياب”، كما تمّ حجز خلال عملية التوقيف بندقيتي صيد بحري

وساطور من الحجم الكبير، وكذا سيف من الحجم الكبير الى جانب صاعق كهربائي و3 رصاصات ذخيرة حيّة وقارورة غاز

مسيل للدموع و3 كلاب شرسة وضعت تحت تصرّف فرقة الأنياب.

وبعد استكمال الاجراءات القانونية المعمول بها قانونيا تم عرض المشتبه فيه على وكيل الجمهورية المختص إقليميا

والذي أمر بوضعه الحبس المؤقّت، يضيف البيان.