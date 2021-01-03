 العاصمة: توقيف مشتبه فيه وبحوزته 727 قرص مؤثّر عقلي في بئر خادم

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر مشتبها فيه مسبوق قضائيا، حيث ضبط بداخل سيارة كان يستغلها لعقد صفة بيع مؤثّرات عقلية.

وحسب أمن العاصمة، يأتي هذا على إثر معلومة وردت مصالح الفرقة المتنقّلة للشرطة القضائية بئر خادم.

وتفيد المعلومات بقدوم مركبة سياحية على متنها شخص لغرض إبرام صفقة بيع مؤثّرات عقلية.

وتوجّهت عناصر الفرقة لعين المكان لمعاينة الأوضاع، حيث وجدت السيارة محل الشبهة، بمحاولتهم توقيف صاحبها لاذ بالفرار تاركا السيارة وراءه.

ليتم تحويل السيارة إلى مقر الفرقة لاستكمال الإجراءات القانونية، بعد إخضاعها للتفتيش، تمّ ضبط 727 قرص مؤثّر عقلي.

وبمواصلة التحريات وبعد تحديد هويّة المشتبه فيه، تمّ تنفيذ إذن نيابي بتفتيش منزله، حيث تمّ توقيفه بعد أن حاول الفرار.

بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصّة إقليميا.