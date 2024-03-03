العاصمة: توقيف موظف بقطاع الصحة متلبسا بحيازة كيس “زطلة” في سيارته

أسفرت عملية تفتيش روتينية لرجال الشرطة بالعاصمة، عن حجز كيس بلاستيكي يحوي على صفحتين من المخدرات من نوع ” القنب الهندي”. مخبأة بإحكام بداخل مركبة من نوع ” كليو” كان يقودها المتهم الموقوف المدعو ” ح.حكيم” موظف ورب أسرة يقطن بالعاصمة.

كما كللت العملية عن ضبط 3 سجائر ملفوفة بمسكن المتهم بعد تفتيشه في إطار التحقيق. مع توقيف شريك المتهم المدعو ” د.محمد أمين” الملقب ب” زازة”. الذي تبين بأنه هو من يقوم بتموين ” محمد” بالممنوعات، كما أن الكمية المحجوزة تم بيعها له مقابل مبلغ 36 الف دج.

ولدى مثول المتهم الأول ” ح.حكيم” أمام الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد، لمتابعهه بتهمة حيازة المخدرات. بغرض العرض على الغير. اعترف أمام هيئة المجلس بأن المحجوزات المضبوطة غي سيارته ملكه، كان قد عثر عليها صدفة بيوم واحد قبل توقيفه. فقام بوضعها في سيارته بنية التخلص منها. متراجعا عن أقواله الأولية أين أقر بأن المخدرات ملكه و قام ببيع جزء منها لأحد الاشخاص الذين يتعاطونها.

كما أضاف المتهم بأن المبلغ المالي المحجوز الذي ضبط بحوزته يتمثل في راتبه الشهري بحكم عمله في القطاع الصحي. وليس له علاقة ببيع الممنوعات.

من جهته أنكر المتهم الثاني ” د محمد أمين” نكرانا قاطعا علاقته بالمخدرات التي ضبطت عند صديقه ” محمد”. وأنه تم ذكره خلال مجريات التحقيق لأسباب يجهلها.

وأمام ما ورد من معطيات التمس النائب العام تشديد العقوبة للمتهم الأول ” محمد”. وتوقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية مقدرة ب50 الف دج.