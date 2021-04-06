العاصمة.. توقيف 10 أشخاص زرعوا الرعب وسط المواطنين

تمكن أمن العاصمة من توقيف 10 أشخاص مشتبه فيهم،ضمن جمعية إجرامية خطيرة حاولت زرع الرعب وسط المواطنين تمتهن المتاجرة بالمخدرات.

وأسفرت العملية عن حجز 33 كغ و700 غرام من المخدرات من نوع القنب الهندي، و156 قرص مؤثر عقلي مختلفة الأنواع،.

بالإضافة لـ3 سيوف، سكينين من الحجم الكبير، بندقية صيد بحرية، إشارتين بحريتين، 4 شماريخ، 6 كلاب شرسة، 3 كباش للمصارعة.

ومبلغ مالي قدره 297500 دينار، ومبلغ مالي بالعملة الصعبة يقدر بـ1000 أورو جهازي كمبيوتر، 15 هاتفا نقالا وسيارتين سياحيتين.

وبعد إنجاز ملف إجراء قضائي، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.