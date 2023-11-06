العاصمة: توقيف 10 أشخاص في قضايا عصابات الأحياء وترويج المخدرات

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف 10 أشخاص مشتبه فيهم في قضايا عصابات أحياء والمتاجرة بالمخدرات على مستوى المقاطعة الإدارية للرويبة.

حسب ما أفاد به، بيان لذات المصالح، فإنه خلال عمليات أمنية قامت بها مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في أمن المقاطعة الإدارية للرويبة بمختلف فرقها العملياتية. تم توقيف 10 أشخاص مشتبه فيهم في قضايا جناية تكوين جمعية أشرار. الإنخراط في عصابة أحياء الغرض منها بسط السيطرة والزعامة باستعمال أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس. حيازة المؤثرات العقلية، مخدرات من نوع القنب الهندي. مخدرات صلبة لغرض البيع والإخلال بالنظام العام”.

كما أسفرت العملية عن ضبط وحجز أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس. من بينها سيوف وسكاكين من الحجم الكبير، مؤثرات عقلية مختلفة الأنواع، مخدرات صلبة. بالإضافة كذلك إلى مخدرات من نوع القنب الهندي، ومبالغ مالية من عائدات ترويج هذه السموم. أين تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.