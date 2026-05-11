العاصمة.. توقيف 10 أشخاص وحجز 1 كلغ كوكايين و220 غرامًا هيروين

تمكّنت عناصر فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، بمقاطعة الشرطة القضائية الأولى الجزائر الوسطى، من تفكيك شبكة إجرامية منظّمة تتكوّن من 10 عناصر كانت تتاجر في المخدرات الصلبة من نوع “كوكايين” و “هيروين” وتعرضها للبيع.

وحسب بيان لأمن العاصمة، تعود القضية المنجزة إلى معلومة أمنية مؤكدة مفادها وجود مجموعة من الأشخاص، من بينهم رعايا أجانب، يتاجرون في المخدّرات الصلبة من نوع كوكايين وهيروين بأقاليم مختلفة بالعاصمة.

لتباشر الفرقة المحققة سلسلة تحرّيات معمّقة كانت مدعومة بمعطيات تقنية. أفضت إلى تحديد هويّة المشتبه فيهم. ليتم إثر ذلك وضع خطّة ميدانية محكمة، كللت بتوقيف 10 أشخاص.

وبالتنسيق الدائم مع النيابة المختصة إقليميا وتنفيذ أذونات تمديد اختصاص وتفتيش منازل المشتبه فيهم، تمّ ضبط 1.124 كلغ كوكايين، و220 غرامًا هيروين. و12 مليون سنتيم، وميزانين (2) إلكترونيين، و3 مركبات سياحية.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادي. عن قضية المتاجرة بالمخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة، وجناية العرض والبيع والنقل.