 العاصمة: توقيف 14 شخصا من بينهم 3 نساء يروّجون المخدرات والمهلوسات

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر في عمليات متفرقة من توقيف 14 شخصا من بينهم 3 نساء.

الموقوفون وحسب بيان أمن ولاية الجزائر ينشطون ضمن شبكات إجرامية منظمة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأضاف البيان ان هذه القضايا عالجتها كل من فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد. وكذا مقاطعة الشرطة القضائية الثانية باب الزوار. بالإضافة إلى الفرق المتنقلة للشرطة القضائية سطاوالي بزرالدة وكاليتوس ببراقي.

وتمت قضايا الحال إستغلالا لمعلومات مفادها وجود أشخاص مشتبه فيهم يتاجرون في المخدرات والمؤثرات العقلية بمختلف أنواعها على مستوى عدة أحياء بالعاصمة.

وعلى إثر ذلك باشرت الضبطية القضائية التقصي والتحري حول هذه المعلومات، أين تم تحديد هوية المشتبه فيهم.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، تم برمجة عمليات شرطية مع تنفيذ أذونات بالتفتيش لمساكن المشتبه فيهم، ليتم توقيفهم وتوقيف باقي الشركاء بعد عمليات تحري مستمرة.

العمليات مكنت من توقيف 14 شخصا من بينهم مسبوقين قضائيا مع ضبط وحجز 6284 قرص مؤثر عقلي. وكذا 96 غرام من المخدرات “قنب هندي”، 16.14 غرام مخدرات صلبة.

كما تم ضبط 8 أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام والأشكال، 2 إشارة نجدة بحرية، قارورة غاز مسيلة للدموع، وميزان إلكتروني، ختم مقلد. بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 5.949.000 دينار جزائري من عائدات ترويج المخدرات. مع حجز 5 مركبات سياحية تستعمل في نقل المخدرات.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملفات إجراءات جزائية.