العاصمة.. توقيف 14 شخصا وحجز أزيد من 7 كلغ كيف و 3570 مؤثر عقلي

تمكنت شرطة سيدي امحمد ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بالعاصمة، في معالجة قضايا متفرقة من تفكيك شبكات إجرامية متكونة من 14 مشتبه فيهم في الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية والمخدرات.

وكشف بيان صُحفي لشرطة العاصمة اليوم، أن العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا. وبعد تكثيف التحريات المعمقة بناءً على معلومات مستقاة تمكنت عناصر ذات الفرقة من توقيف عناصر الشبكات الإجرامية. وفقا لمخطط أمني محكم.

كما أسفرت العملية عن حجز 07 كلغ و 26 غ كيف معالج و 3570 كبسولة من المؤثرات العقلية و426 وحدة ألعاب نارية. مع ميزان إلكتروني ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 06 ملايين و 800 ألف سنتيم من عائدات إجرامية.

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