العاصمة: توقيف 16 شخصا وحجز 14 سلاح أبيض وصاعق كهربائي

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي للمخدرات بالمقاطعة الثالثة للشرطة القضائية الأبيار خلال عمليتين متفرقتين. 16 شخصا مشتبها فيه في قضية المتاجرة في المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية لغرض البيع. جنحة حمل سلاح من الصنف السادس دون مبرر شرعي.

قضية الحال تعود لمعلومة أمنية مؤكدة وردت الفرقة سالفة الذكر، مفادها وجود أشخاص يتاجرون في المخدرات الصلبة. والمؤثرات العقلية بأحياء قطاع الاختصاص. لتنطلق على إثر ذلك جملة من التحريات الميدانية أفضت إلى تحديد هويات 16 شخصا مشتبها فيه. تم توقيفهم بعد عملية ترصد محكمة. كما تمكنت عناصر الفرقة من حجز 409 قرص مؤثر عقلي، 147 مليون سنتيم، ميزانين إلكترونيين، 14 سلاح أبيض محظور. صاعق كهربائي، آلتي عد النقود.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مرادس.

