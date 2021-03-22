العاصمة: توقيف 20 شخصا محل تبليغ بـ7 مقاطعات إدارية

تمكن أمن العاصمة من توقيف 20 شخصا محل تبليغ بسيدي محمد، باب الوادي، براقي، الحراش، الدار البيضاء، حسين داي، الشراقة.

وتم على إثرها استرجاع دراجة نارية، هاتفين نقالين، حقيبة يدوية.

بالإضافة إلى حجز سلاحين أبيضين، 16 ألف دج من الأوراق النقدية المزورة بالعملة الوطنية.

وكذا 3 أقراص من المؤثرات العقلية، 17غ من المخدرات الصلبة، 5 ألعاب نارية بوق.

وتلقت قاعة العمليات بأمن العاصمة من 5 إلى 18 مارس (25583) مكالمة هاتفية عبر الخط الأخضر 1548 وخط النجدة 17.

وسجل تطبيق “ألو شرطة” ورود ثلاثة (03) صور مجدية، تتعلق بالتبليغ عن مختلف القضايا المتعلقة بالإجرام وكذا طلب الإرشادات والتوجيهات.

وتعمل قاعة العمليات لأمن ولاية الجزائر على الإخطار الآني والفعال لمختلف التبليغات المتعلقة بالإجرام لقوات الشرطة العاملة في الميدان.