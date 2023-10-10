العاصمة: توقيف 23 شخصا قاموا برشق قطار بالحجارة وزرع الرعب بين المسافرين

تمكنت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببئر مراد رايس من توقيف 23 شخصا مشتبه فيهم في رشق قطار. يعمل على خط الحراش زرالدة بالحجارة وبث الرعب في أوساط المسافرين الذين كانوا على متنه.

وحسب ما أورده اليوم الاثنين بيان لمصالح الدرك الوطني، فإنه وفي إطار المحافظة على السكينة والنظام العموميين. تمكنت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببئر مراد رايس. على إثر بلاغ تلقته فرقة الدرك الوطني بالسمار مفاده تعرض قطار يعمل على خط الحراش زرالدة للرشق بالحجارة”.

وأضاف البيان أنه فور تلقي هذا البلاغ، تنقلت وحدات الكتيبة مدعمة بفرق الأمن والتحري بقيادة قائد الكتيبة. حيث مكنت العملية من توقيف 23 شخصا مشتبه فيهم من بينهم 11 قاصرا.

كما تم توقيف جميع المشتبه فيهم من أجل قضية المشاجرة في مكان عمومي، التحطيم العمدي لملك الغير، عرقلة حركة سير القطار، بث الرعب في أوساط المسافرين، مع استرجاع فيديو كاميرات المراقبة الذي يوثق لحظات الاعتداء”.

هذا وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا فور الانتهاء من التحقيق.