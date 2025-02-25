العاصمة: توقيف 25 شخصا وحجز 3 كلغ كوكايين و13 ألف قرص مهلوس

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر الأسبوع الفارط، ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية، من توقيف 25 شخص ينشطون ضمن شبكات إجرامية منظمة مختصة في الإتجار غير المشروع بالمخدرات.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تم توقيف المتهمين، خلال 7 قضايا متفرقة. مع حجز أزيد من 3 كلغ كوكايين و13646 قرص مؤثر عقلي.

وجاءت قضايا الحال إستغلالا لمعلومات أمنية وردت إلى ذات المصالح مفادها وجود أشخاص مشتبه فيهم يتاجرون في المخدرات والمؤثرات العقلية بمختلف أنواعها على مستوى عدة أحياء بالعاصمة.

وعليه باشرت الضبطية القضائية التقصي والتحري حول هاته المعلومات، أين تم تحديد هوية المشتبه فيهم.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا تم برمجة عمليات شرطية لهاته البؤر السوداء مع تنفيذ أذونات بالتفتيش لمساكن المشتبه فيهم. ليتم توقيفهم وتوقيف باقي الشركاء بعد عمليات تحري مستمرة.

وأفضت هاته العمليات إلى توقيف 25 شخص من بينهم مسبوقين قضائيا مع ضبط وحجز 13646 قرص مؤثر عقلي.

بالإضافة إلى 3 كلغ و148غ من المخدرات الصلبة كوكايين، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 1 مليار و28 مليون سنتيم من عائدات ترويج السموم.

وكذا 13 مركبة سياحية تستعمل في نقل السموم، وميزان إلكتروني، والة هيدروليكية تستعمل في ضغط المخدرات الصلبة.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملفات إجراءات جزائية.