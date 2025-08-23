العاصمة.. توقيف 288 مشتبها فيهم 

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر 288 مشتبها فيهم وضبط 5 كلغ من المخدرات، في عمليات شرطية ليلية واسعة خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 16 أوت الجاري.

وحسب بيان صحفي للمصالح ذاتها، اليوم، شملت العمليات الشرطية 13 أمن مقاطعة إدارية، تم من خلالها مراقبة 3834 شخصا.

وتم تحويل 1248 مشتبها فيهم في قضايا مختلفة تتعلق بـ492 قضية مخدرات، و110 قضية حمل أسلحة بيضاء محظورة.

وأضاف البيان شملت العمليات قضايا تتعلق بالإخلال بالنظام العام، المتاجرة والترويج للمخدرات بمختلف أنواعها.

كما أكد البيان توقيف 288 شخصا منهم محل بحث من قبل الجهات القضائية، ومراقبة 2896 مركبة و1912 دراجة نارية، تم وضع 426 منها في المحشر.

وتم ضبط خلال عمليات شرطية 15453 قرص مؤثر عقلي من مختلف الأنواع، و5 كلغ من المخدرات من نوع القنب الهندي.

وحجز 298 وحدة من الألعاب نارية، و116 سلاح أبيض محظور من مختلف الأنواع والأحجام، و8 قارورات محلول مؤثر.

وإختتم البيان انه تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.