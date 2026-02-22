العاصمة.. توقيف 3 أشخاص سطوا على محل مجوهرات بالرويبة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في الأمن الحضري الثاني بأمن المقاطعة الادارية الرويبة، الأسبوع المنصرم، من توقيف 3 أشخاص قاموا بالسطو على محل لبيع المجوهرات بالرويبة، مع إسترجاع كافة المسروقات.

وحسب بيانٍ لأمن ولاية الجزائر، فإن العملية التي تمت بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا أسفرت عن ضبط واسترجاع كمية من الذهب، قدر وزنها بـ 115.42 غرامًا، وإشارة نارية بحرية (SIGNALE MARITIME).

وأسفرت العملية أيضا عن حجز 3 أسلحة بيضاء محظورة، مختلفة الأنواع والأحجام، وقناع، وقفّازَيْن جلديَّين، وكذا دراجتين ناريتين استعملتا في عملية السرقة.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف إجراءات جزائية.