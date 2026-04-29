العاصمة: توقيف 3 أشخاص شكّلوا شبكة إجرامية لسرقة المركبات ببراقي 

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية براقي لأمن ولاية الجزائر نهاية الأسبوع الماضي، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تتكون من (03) عناصر، مهمّتها سرقة المركبات وهي في حالة توقف.

ومكنت العملية من حجز 07) مركبات، محرك سيارة،لواحق مركبات وقطع غيار مختلفة، قطع غيار،لوحات ترقيم أصلية وأخرى مزورة بالاضافة الى أدوات تستعمل في التزوير.

وذكر بيان صحفي لشرطة العاصمة اليوم أن ملابسات القضية انطلقت على إثر تلقي شكوى أحد الاشخاص لتعرضه لسرقة مركبته.

وعليه تم فتح تحقيق في القضية بتوسيع التحريّات الميدانية، أين أفضت التحقيقات المنجزة إلى تحديد هوية عناصر الشبكة الإجرامية والمقدر عددهم بـ (03) أفراد، وبالتنسيق الدائم مع النيابة المختصة إقليميا وتنفيذ أذونات تمديد الاختصاص وتفتيش منازل المشتبه فيهم، تم ضبط واسترجاع المحجوزات السالف ذكرها.

بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش لانجاز ملف جزائي ضدهم.