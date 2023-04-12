العاصمة.. توقيف 3 أشخاص في حالة تلبس وحجز 12 قنطار لحوم فاسدة

قام أمن الحراش بالعاصمة، بمداهمة محلات تجارية لبيع اللحوم، حيث تم العثور في 5 محلات على كميات معتبرة من اللحوم المختلفة غير الصالحة.

كما أشار بيان الأمن الوطني، إلى أنه تم العثور على داخل هذه المحلات كميات معتبرة من اللحوم الحمراء، أحشاء ولواحق حيوانية. وبعد معاينتها وفحصها من قبل أعوان مكتب الصحة والنظافة لبلدية الحراش، أكدوا أنها مواد فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري.

في حين، أفضت العملية إلى ضبط ما يفوق 12 قنطار من اللحوم المختلفة. منها 60 رأس بقر بسبب الانعدام الكلي لشروط الصحة والنظافة وشروط الحفظ.

كما تم توقيف 3 أشخاص في حالة تلبس مع حجز اللحوم ورؤوس الأبقار والأحشاء عن قضية تعريض حياة الغير وسلامته الجسدية للخطر. وتم رفع عدة مخالفات وتجاوزات تتعلق بانعدام أدنى شروط النظافة، شروط الحفظ، كم

وتدخل العملية، في إطار محاربة الغش وبيع المواد غير الصالحة للاستهلاك والعمل على حماية المواطن وممتلكاته. والحفاظ على الصحة العامة وضبط القواعد التنظيمية المعمول بها.

في حين، جاءت عملية مداهمة المحلات، إثر معلومة وردت إلى ذات المصالح بوجود محلات لبيع اللحوم دون أدنى شروط النظافة. يقوم أصحابها بتخزين أحشاء و لواحق حيوانية دون مراعاة الشروط الصحية للنظافة و موجهة للتسويق . وبحضور مصالح مفتشية التجارة وقمع الغش للحراش تم مداهمة هاته المحلات.