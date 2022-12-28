العاصمة: توقيف 3 أشخاص من بينهم امرأة مشتبه بهم في الاعتداء على أطباء

تمكنت مصالح أمن العاصمة، من توقيف 3 أشخاص من بينهم امرأة تتراوح أعمارهم ما بين 28 و31 سنة ينحدرون من الولاية. عن قضيتين متفرقتين عالجتهما مصالح الأمن الحضري الثاني حسن بادي بأمن المقاطعة الإدارية للحراش، تتعلقان بالاعتداء على المؤسسات الصحية. ومستخدميها وفق الأمر 200-2001 المؤرخ في 30 جويلية 2020 المعدل والمتمم لقانون العقوبات.

كما جرت، قضيتا الحال على مستوى مصلحة طب الأطفال حسن بادي ليلة السبت المنصرم. أين تعرض خلالهما الأطباء إلى الاعتداء الجسدي واللفظي، والذي أدى إلى إصابة الضحايا بجروح بليغة. وفور تلقي ذات المصلحة المعلومة تدخلت بحنكة واحترافية. أين أسفرت العملية عن إيقاف المشتبه فيهم في حالة تلبس مع حجز الأسلحة البيضاء المستعملة في الاعتداء. وتحويلهم للمصلحة على ذمة التحقيق.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الحراش. عن قضية جنحة حمل سلاح أبيض محظور دون مبرر شرعي، التعدي واهانة ممتهني الصحة العمومية بإحداث الخوف. والفزع داخل المؤسسة الصحية مع تخريب أملاك منقولة للمؤسسات الصحية.