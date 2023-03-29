العاصمة: توقيف 3 أشخاص وحجز أزيد من 5 قناطير من اللحوم الفاسدة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة من توقيف 3 أشخاص وحجز أزيد من 5 قناطير من اللحوم غير الصالحة للإستهلاك.

وحسب ما أورده اليوم الأربعاء بيان لذات المصالح، فإن العملية إنطلقت على إثر معلومة تلقاها عناصر الأمن الحضري التاسع بعين النعجة بأمن المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس. مفادها وجود مستودع سري يقوم صاحبه ببيع اللحوم البيضاء وأحشائها دون إحترام أدنى شروط النظافة والحفظ. وبحضور مصالح مفتشية التجارة وقمع الغش لبئر مراد رايس. تمت مداهمة المستودع الذي عثر فيه على كمية معتبرة من اللحوم البيضاء وأحشاء الدواجن. والأغنام والأبقار فاسدة وغير صالحة للإستهلاك البشري”.

وأضاف المصدر ذاته أن العملية أفضت إلى توقيف 3 أشخاص في حالة تلبس وحجز 60ر5 قناطير من اللحوم والأحشاء المختلفة المجمدة. بسبب الانعدام الكلي لشروط الصحة والحفظ والنظافة”.

كما سيتم بعد استكمال الإجراءات القانونية، تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية عرض للبيع منتوج خطير للاستهلاك البشري. مع عدم احترام شروط حفظ المواد الإستهلاكية وعدم امتلاك الاعتماد الصحي والسجل التجاري.